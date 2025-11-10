Осталось два-три удара? Правда или нет, когда вырубят свет на Украине?

Украинские СМИ утверждают, что страна катастрофически близка к полному блэкауту. Правда ли это, насколько серьезные проблемы со светом на Украине?

Что происходит с энергетикой Украины, как часто отключают свет

Массированные удары по энергетике Украины 8–9 ноября привели к масштабным отключениям электричества в разных регионах страны. Со ссылкой на представителей энергетических компаний украинские СМИ утверждают, что энергетика страны потеряла не менее 1 ГВт электрогенерации и всего двух-трех ударов якобы может хватить, чтобы страна окончательно погрузилась во тьму.

Уже сейчас стране грозят отключения света на 8–12 часов ежедневно, утверждают источники украинского издания «Экономическая правда».

«Морозов еще нет, и генерации уже не хватает. В будущем это будет только сложнее. Если мы переживем зиму в два этапа отключений, это будет огромный успех», — утверждают СМИ.

Украинская энергетическая компания ДТЭК в своем Telegram-канале приводит графики стабилизирующих отключений в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях. Так, в Киеве 10 ноября свет будет отсутствовать 13–14 часов.

»[Глава офиса президента Украины] Андрей Ермак проводил совещание с кабмином о состоянии критической инфраструктуры и возможностях пройти отопительный сезон. Все сценарии от правительства негативные, газа нам хватит только до февраля, а электроэнергию придется отключать по 12 часов в сутки. Украине срочно необходимо достигнуть ракетного перемирия или зима станет страшным испытанием для каждого. Наша энергосистема просто не выдержит двух-трех ракетных обстрелов, но об этом никто не говорит!» — утверждает украинский «инсайдерский» Telegram-канал «Резидент».

Правда ли, что энергосистема Украины близка к развалу?

Однако Telegram-канал «Сварщики» называет надежды на «полный блэкаут» на Украине «продуктом медийной мифологии»: российские атаки 8 ноября нанесли существенный, но не критический урон украинской энергосистеме, уверены авторы. Тревожные статьи в украинских СМИ, по версии «Сварщиков», являются дезинформацией.

«С точки зрения масштаба этот урон несопоставим с энергетическим кризисом 2021 года, который украинцам устроило их собственное правительство, „случайно“ забыв закачать газ в хранилища и обеспечить ТЭС углем в преддверии сезона. Украинцам наверняка будет интересно узнать, что даже в самые „темные“ моменты после ударов РФ с Украины продолжался экспорт электроэнергии и в большинстве городов свет вырубали именно для сохранения перетока на Запад. А чтобы им не было так мучительно больно за пещерную несправедливость, в резиденции Зеленского на несколько секунд выключили свет во время интервью с журналистом британской The Guardian», — указывают «Сварщики».

В МИД РФ назвали видео с Зеленским и отключением света «мелкими театральными эффектами»: прекрасно известно, что резиденция президента Украины оборудована собственными источниками электроснабжения.

Заявления «Сварщиков» подтверждаются данными Telegram-канала «Сам себе энергетик»: экспорт электроэнергии с Украины по закарпатскому и молдавскому транзиту не снизился, а вырос.

«Украинцам будет интересно узнать, что ночью и даже днем у них был экспорт электроэнергии», — отмечает «Сам себе энергетик».

Таким образом, ситуация в энергетике Украины далека от катастрофической.

«Резюмируя: удары по энергетике противника стоит продолжать, избегая полумер», — объявили «Сварщики».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

