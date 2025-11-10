«Мелкий театральный эффект»: Зеленского уличили в попытке повлиять на Запад Мирошник: Зеленский использовал отключение света для получения денег от Запада

Отключение электричества во время интервью президента Украины Владимира Зеленского западному изданию в Мариинском дворце было спланированным театральным жестом, пришел к выводу посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его мнению, украинский лидер сознательно использует такие приемы для оказания эмоционального давления на западных спонсоров.

Нравятся Зеленскому мелкие театральные эффекты <...>. Сирена авиаудара уже была для Байдена в Киеве, бомбоубежище для Штайнмайера в Чернигове <…>, теперь страдания от истерзанной энергосистемы?! — высказался Мирошник.

Он предположил, что целью подобных действий является выжимание «скупой финансовой слезы из евроспонсоров». В данном случае это было сделано через демонстрацию последствий энергетического кризиса.

Ранее украинская госкомпания «Центрэнерго» заявила, что все государственные тепловые электростанции Украины полностью прекратили работу из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Предприятие констатировало остановку генерации, отметив потерю результатов предыдущих восстановительных работ. Также стало известно о прекращении электроснабжения в более чем 500 населенных пунктах государства.