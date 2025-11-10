Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 03:07

«Мелкий театральный эффект»: Зеленского уличили в попытке повлиять на Запад

Мирошник: Зеленский использовал отключение света для получения денег от Запада

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отключение электричества во время интервью президента Украины Владимира Зеленского западному изданию в Мариинском дворце было спланированным театральным жестом, пришел к выводу посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его мнению, украинский лидер сознательно использует такие приемы для оказания эмоционального давления на западных спонсоров.

Нравятся Зеленскому мелкие театральные эффекты <...>. Сирена авиаудара уже была для Байдена в Киеве, бомбоубежище для Штайнмайера в Чернигове <…>, теперь страдания от истерзанной энергосистемы?!высказался Мирошник.

Он предположил, что целью подобных действий является выжимание «скупой финансовой слезы из евроспонсоров». В данном случае это было сделано через демонстрацию последствий энергетического кризиса.

Ранее украинская госкомпания «Центрэнерго» заявила, что все государственные тепловые электростанции Украины полностью прекратили работу из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Предприятие констатировало остановку генерации, отметив потерю результатов предыдущих восстановительных работ. Также стало известно о прекращении электроснабжения в более чем 500 населенных пунктах государства.

Родион Мирошник
Владимир Зеленский
постановки
свет

