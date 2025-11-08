Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 18:04

«Ноль!»: на Украине затихли все ТЭС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Все государственные тепловые электростанции Украины полностью прекратили работу из-за ударов по энергетической инфраструктуре, сообщила госкомпания «Центрэнерго» в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Предприятие констатировало полную остановку генерации, отметив потерю результатов предыдущих восстановительных работ.

Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью! — говорится в сообщении.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил о возможном введении на Украине зимой режима жесткой экономии электроэнергии с подачей света всего на два часа в сутки. Специалист допустил реализацию сценария с поочередным подключением различных районов к энергоснабжению.

Кроме того, заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил о прекращении электроснабжения в более чем 500 населенных пунктах государства. По его данным, без электричества остались жители Винницкой и Днепропетровской областей, при этом сроки возобновления энергоснабжения в настоящее время не определены.

«Ноль!»: на Украине затихли все ТЭС
