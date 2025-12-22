ЕС сделал Украине «заряженный подарок» перед Новым годом В ЕК заявили о перемещении на Украину литовской ТЭС

Еврокомиссия завершила крупнейшую логистическую операцию, передав на Украину целую тепловую электростанцию из Литвы, заявил представитель ведомства Олоф Джилл. Эта ТЭС уже находится на месте и, по его словам, способна обеспечить электроэнергией до миллиона потребителей, передает ТАСС.

Еврокомиссия успешно перевезла на Украину целую тепловую электростанцию из Литвы, завершив самую крупную европейскую логистическую операцию, — говорится в сообщении.

Ранее осведомленные источники в энергетическом секторе сообщили, что Киев и значительная часть Украины находятся на грани полного отключения электричества. Они связывают возрастающие риски с серьезными повреждениями энергетической инфраструктуры.

Кроме того, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что украинская энергосистема практически полностью исчерпала ресурсы для восстановления. По его словам, у страны остался резерв, достаточный лишь для двух-трех крупных атак на инфраструктуру, после чего ремонт повреждений будет уже невозможен.

Также глава одесской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что объект критической инфраструктуры в городе получил повреждения. По его словам, в результате в Одессе зафиксированы перебои в подаче электричества.