«Придется померзнуть»: стало известно, что ждет украинцев с началом зимы Энергетик Юшков: электричество на Украине будут включать лишь на два часа в день

Зимой Украина будет экономить электроэнергию, подавая ее в дома всего на два часа в день, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, возможен сценарий с поочередной подачей электричества в разные районы.

Мы видим, что Украина экономит, вводит довольно жесткие графики подачи электроэнергии. Газа для прохождения отопительного сезона явно мало. Они планируют подать отопление чуть ли не в декабре. Соответственно, будут потихоньку отключать электроэнергию. Подавать ее на час, может быть, на два часа в день. Может, будут включать по 30 минут, или сегодня дали одному району, а завтра — другому. То есть эти интервалы, когда электричества нет, будут увеличиваться. В любом случае, придется померзнуть, — сказал Юшков.

Ранее заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что более 500 населенных пунктов остались без света из-за повреждений энергоинфраструктуры. По его словам, электроснабжения лишились жители Винницкой и Днепропетровской областей.