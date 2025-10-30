Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 16:49

Власти объяснили массовый блэкаут в двух областях Украины

Замминистра энергетики Украины Колесник: более 500 сел остались без света

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Более 500 населенных пунктов Украины остались без света из-за повреждений энергоинфраструктуры, сообщил местному изданию Укринформ заместитель министра энергетики страны Николай Колесник. Электроснабжения лишились жители Винницкой и Днепропетровской области. О сроках восстановительных работ неизвестно.

Имеем к утру значительные повреждения и обесточивание потребителей в нескольких областях. В частности, в Винницкой области — более 400 населенных пунктов, в Днепропетровской области — 125 населенных пунктов, — заявил он.

На территории всей Украины ввели графики отключений электроэнергии. Они будут действовать с 08:00 до 19:00 (09:00—20:00 мск). Утром 30 октября издание «Страна.ua» сообщило, что ВС РФ нанесли массированные удары по четырем украинским теплоэлектростанциям. По его информации, в их число вошли Добротворская ТЭС во Львовской области, Бурштынская и Калушская ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.

