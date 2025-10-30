Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Украина столкнулась с массовым блэкаутом

По всей Украине ввели графики отключений света

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

На территории всей Украины ввели графики отключений электроэнергии, сообщили в Министерстве энергетики страны. Они будут действовать с 08:00 до 19:00 (09:00—20:00 мск).

Зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. <...> Во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления, будут действовать графики почасовых отключений, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в публикации.

Утром 30 октября издание «Страна.ua» сообщило, что ВС РФ нанесли массированные удары по четырем украинским теплоэлектростанциям. По его информации, в их число вошли Добротворская ТЭС во Львовской области, Бурштынская и Калушская ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали. В связи с этим экстренные отключения света ввели в Киеве и Киевской области, а также в Одесской и Днепропетровской областях. Также были зафиксированы отключения и в других регионах.

Тем временем военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» могли быть задействованы во время ночного удара ВС России для поражения стратегически важных подземных объектов на Украине. Он подчеркнул, что такие высокоточные боеприпасы применяются для уничтожения особо защищенных целей.

