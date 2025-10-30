Названы вероятные цели «Кинжалов» во время ночного удара по Украине

Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» могли быть задействованы во время ночного удара ВС России для поражения стратегически важных подземных военных объектов на Украине, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что такие высокоточные боеприпасы применяются для уничтожения особо защищенных целей.

«Кинжалы» просто так не применяют. Это серьезная и дорогая ракета. Если их действительно применили минувшей ночью, то их целью могли стать подземные производства БПЛА и военные производства, расположенные глубоко под землей. Для уничтожения подобных объектов нужны именно такие боеприпасы, способные пробивать землю, бетон и так далее за счет кинетической энергии, — пояснил Дандыкин.

По его словам, для гарантированного уничтожения подобного рода инфраструктуры зачастую требуется удар не только гиперзвуковой ракетой. Военэксперт не исключил, что атаки производились также крылатыми ракетами «Калибр» при поддержке Военно-морского флота РФ.

Не всегда для атак по глубинным целям ВСУ применяются одни «Кинжалы», которые, как правило, запускают с МиГ-31. Вполне вероятно, подключились еще «Калибры» и флот. Могли еще отработать по различным командным пунктам Украины. Работали, уверен, только по точно разведанным целям, — резюмировал Дандыкин.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по четырем украинским теплоэлектростанциям. По его информации, в их число вошли Добротворская ТЭС во Львовской области, Бурштынская и Калушская ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.