Каллас ответила, как Европа будет реагировать на угрозы Трампа Гренландии

Европейский союз серьезно обеспокоен угрозами президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции во время поездки в Египет. По ее словам, лидеры объединения уже обсуждают возможный ответ на действия хозяина Белого дома, передает ТАСС.

Сигналы, которые мы получаем по поводу Гренландии, вызывают глубокую озабоченность. Мы проводим дискуссии между странами ЕС на предмет того, насколько реальна эта угроза, и если реальна, то каким будет наш ответ, — сказала Каллас.

Ранее издание Politico сообщило, что страны — участницы Европейского союза предложили рассмотреть вариант отправки войск в Гренландию для противодействия США. Таким образом лидеры хотят ответить на угрозы американского президента Дональда Трампа взять остров под контроль.

При этом в случае вторжения США в Гренландию армии Дании придется немедленно открыть огонь без ожидания приказов командования. Речь идет об указе 1952 года, который предписывает военным вступать в бой при нападении на территорию королевства.