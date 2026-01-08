Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 17:22

Каллас ответила, как Европа будет реагировать на угрозы Трампа Гренландии

Каллас заявила, что ЕС прорабатывает ответ на угрозы Трампа Гренландии

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европейский союз серьезно обеспокоен угрозами президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции во время поездки в Египет. По ее словам, лидеры объединения уже обсуждают возможный ответ на действия хозяина Белого дома, передает ТАСС.

Сигналы, которые мы получаем по поводу Гренландии, вызывают глубокую озабоченность. Мы проводим дискуссии между странами ЕС на предмет того, насколько реальна эта угроза, и если реальна, то каким будет наш ответ, — сказала Каллас.

Ранее издание Politico сообщило, что страны — участницы Европейского союза предложили рассмотреть вариант отправки войск в Гренландию для противодействия США. Таким образом лидеры хотят ответить на угрозы американского президента Дональда Трампа взять остров под контроль.

При этом в случае вторжения США в Гренландию армии Дании придется немедленно открыть огонь без ожидания приказов командования. Речь идет об указе 1952 года, который предписывает военным вступать в бой при нападении на территорию королевства.

Кая Каллас
Европа
Евросоюз
Гренландия
США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вице-президент США неожиданно обратился к любителям наркотиков
Подавший сигнал бедствия самолет совершил посадку
Появились подробности о подавшем сигнал бедствия рейсе Москва — Дубай
Обмен Касаткина на Винатье попал на видео
Погода в Москве в пятницу, 9 января: ждать ли сильной метели и мороза
«Невозможно без согласия России»: Мерц объяснил принцип поддержки Киева
Джим Роджерс распродал все акции США и вложил деньги в активы Узбекистана
Каллас ответила, как Европа будет реагировать на угрозы Трампа Гренландии
Россиянин покакал в штаны прямо в самолете и «задушил» пассажиров
В РФ начала действовать повышенная ставка НДФЛ для одной категории граждан
Раскрыто, станут ли протесты в США концом политической карьеры Трампа
Рейс Дубай — Москва подал сигнал бедствия
Минус 2 размера за месяц: делаем тыквенный суп — рецепт для похудения
Стало известно, что произошло между фон дер Ляйен и Зеленским в Париже
Ученый раскрыл, стоит ли опасаться электрической бури из космоса
Путин решил судьбу баскетболиста Касаткина после тюрьмы во Франции
В Кривом Роге зафиксирован выброс на коксохимическом заводе
ФСБ раскрыла подробности возвращения Касаткина на родину
Жесткая авария в Удмуртии унесла жизни двух человек
Москвичей предупредили об аномальной погоде в ближайшие дни
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.