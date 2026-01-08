Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 17:46

Вице-президент США неожиданно обратился к любителям наркотиков

Вице-президент США Джей Ди Вэнс извинился перед наркозависимыми

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Вице-президент США Джей Ди Вэнс извинился перед американскими наркозависимыми в эфире телеканала Fox News. По его словам, администрация продолжит жесткую борьбу с запрещенными веществами, несмотря на критику из-за жесткой антинаркотической политики.

Обращаюсь ко всем людям, которые любят кокаин: я прошу прощения, но президент США [Дональд Трамп] не любит кокаин, — подчеркнул Вэнс.

Вице-президент также отметил, что, несмотря на опасность наркотиков, часть американцев продолжает их употреблять. Он призвал наркозависимых обращаться за лечением в реабилитационные центры.

Ранее Трамп объявил о начале федерального расследования мошенничества в Калифорнии под руководством губернатора Гэвина Ньюсома. Он обвинил власти штата в коррупции и сравнил их с администрацией Миннесоты, где ранее вскрыли схему хищения миллиарда долларов налогоплательщиков.

До этого Трамп раскритиковал актера Джорджа Клуни и его супругу Амаль за получение французского гражданства. Он также упомянул высокий уровень преступности во Франции, который, по мнению американского лидера, усугубила мягкая иммиграционная политика властей страны.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

