08 января 2026 в 17:37

Появились подробности о подавшем сигнал бедствия рейсе Москва — Дубай

Подавший сигнал бедствия рейс Москва — Дубай вернулся в аэропорт вылета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рейс Дубай — Москва, предположительно, подавший сигнал бедствия, готовится к посадке в аэропорту вылета, сообщила пресс-служба авиакомпании Utair. Она будет проведена в штатном режиме, уточнил перевозчик. Причиной называют технические неисправности.

Воздушное судно, выполняющее рейс Дубай — Москва, готовится к посадке в штатном режиме в аэропорту вылета, — сказано в сообщении.

В Utair заверили, что опасности для полета нет. Экипаж посадил самолет, вырабатывая топливо до допустимой нормы. Представители авиакомпании уточнили, что это обычная процедура, если нет необходимости садиться немедленно.

Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из международного аэропорта Аль-Мактума, подал сигнал бедствия сразу после взлета. По данным источников, лайнер сжигал топливо и сделал больше 10 кругов над Дубаем.

До этого рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из китайского города Санья в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани из-за ухудшения самочувствия беременной пассажирки. Воздушное судно после дозаправки продолжило полет.

