10 декабря 2025 в 17:52

Отметивший 80-летие актер Баринов раскрыл секрет своей энергичности

Актер Баринов заявил, что энергию ему дает работа

Валерий Баринов Валерий Баринов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Отметивший 80-летие актер Валерий Баринов рассказал «Вечерней Москве», что ему придает силы любовь к работе. Он пояснил, что продолжает сниматься в кино и играть в пяти спектаклях, потому что ему это все еще интересно.

А вообще, я очень люблю свою работу, вот она мне энергию и дает. Устаю ли? Конечно, — сказал Баринов.

Свой юбилей актер встретил по дороге в Донбасс. Он регулярно посещает этот регион с 2014 года, чтобы общаться с военными. Артист даже предложил им взять пример с режиссеров-фронтовиков и самим снимать фильмы о своей службе.

Мне очень интересно общаться с нашими военными. Знаете, однажды они у меня спросили, а когда же снимут кино про них. Я ответил — вот вернетесь и сделаете это сами, потому что лучшие фильмы про войну создали в свое время бывшие фронтовики, — отметил он.

Ранее Баринов осудил снос памятника поэту Александру Пушкину на Украине. По словам актера, это чувство закипело в нем, когда он увидел, как монумент подняли и сняли с постамента.

