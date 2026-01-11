Скончался экс-бейсболист сборной России

На 43-м году жизни скончался Павел Акишев, бывший игрок в бейсбол национальной сборной России, сообщили на странице Федерации бейсбола и софтбола России в соцсети «ВКонтакте». Причины смерти не разглашаются. Церемония прощания с атлетом состоится 14 января в Подольске, а погребение пройдет в Чехове.

Не стало российского бейсболиста Павла Александровича Акишева. <...> Выражаем глубокие соболезнования семье и друзьям Павла Александровича, — говорится в сообщении.

Павел Акишев был воспитанником московского клуба «Москвич», он неоднократно становился чемпионом России по бейсболу, включая выступления за команду «Торнадо». Спортсмен также был частью сборной России по бейсболу до 2010 года. 30 января ему исполнилось бы 43 года.

