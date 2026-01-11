Разгружаемся после праздников: легкий салат «Зеленая перезагрузка»

Семья и жизнь

После обильных праздничных застолий хочется чего-то легкого, свежего и полезного. Этот салат на основе тунца и зеленых овощей — идеальный способ дать отдых пищеварительной системе, получив при этом хороший запас белка и клетчатки при минимуме калорий.

Начните с основы. Возьмите 1 банку консервированного тунца в собственном соку (обязательно слейте масло или сок).

Добавьте хрустящие и низкокалорийные овощи:

2 стебля сельдерея, нарезанных тонкими ломтиками. Сельдерей — чемпион по содержанию клетчатки;

1 крупный свежий огурец, нарезанный кубиками или полукольцами;

пучок листьев салата (романо, айсберг или рукола), порванный руками:

1/2 красной луковицы, нарезанной очень тонкими полукольцами (для остроты).

Приготовьте легчайшую заправку. Смешайте 2 столовые ложки оливкового масла первого отжима. Добавьте 1 столовую ложку свежевыжатого лимонного сока. Для аромата — 1/2 чайной ложки дижонской горчицы (без сахара) и немного черного перца. Посолите по вкусу.

Соедините все ингредиенты в глубоком салатнике. Заправьте салат непосредственно перед подачей и тщательно перемешайте. Подавайте салат сразу, пока овощи максимально хрустящие. Это блюдо станет отличным легким ужином или обедом.

Совет: для дополнительной пользы добавьте в салат 50 граммов феты (или брынзы с низким содержанием жира), нарезанной кубиками.

