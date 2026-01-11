Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 12:40

Разгружаемся после праздников: легкий салат «Зеленая перезагрузка»

Легкий салат без майонеза Легкий салат без майонеза Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

После обильных праздничных застолий хочется чего-то легкого, свежего и полезного. Этот салат на основе тунца и зеленых овощей — идеальный способ дать отдых пищеварительной системе, получив при этом хороший запас белка и клетчатки при минимуме калорий.

Начните с основы. Возьмите 1 банку консервированного тунца в собственном соку (обязательно слейте масло или сок).

Добавьте хрустящие и низкокалорийные овощи:

  • 2 стебля сельдерея, нарезанных тонкими ломтиками. Сельдерей — чемпион по содержанию клетчатки;

  • 1 крупный свежий огурец, нарезанный кубиками или полукольцами;

  • пучок листьев салата (романо, айсберг или рукола), порванный руками:

  • 1/2 красной луковицы, нарезанной очень тонкими полукольцами (для остроты).

Приготовьте легчайшую заправку. Смешайте 2 столовые ложки оливкового масла первого отжима. Добавьте 1 столовую ложку свежевыжатого лимонного сока. Для аромата — 1/2 чайной ложки дижонской горчицы (без сахара) и немного черного перца. Посолите по вкусу.

Соедините все ингредиенты в глубоком салатнике. Заправьте салат непосредственно перед подачей и тщательно перемешайте. Подавайте салат сразу, пока овощи максимально хрустящие. Это блюдо станет отличным легким ужином или обедом.

  • Совет: для дополнительной пользы добавьте в салат 50 граммов феты (или брынзы с низким содержанием жира), нарезанной кубиками.

Вкусные и простые голубцы без мяса готовьте по нашему рецепту.

Читайте также
Сырникам сказала «нет»! Пеку творожные рогалики с курагой — ароматные, мягкие и с хрустящим краем
Общество
Сырникам сказала «нет»! Пеку творожные рогалики с курагой — ароматные, мягкие и с хрустящим краем
Смешали за 5 минут — и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество
Смешали за 5 минут — и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Забудьте о тортах: нежнейший печеночный рулет — нужен лишь один корж
Семья и жизнь
Забудьте о тортах: нежнейший печеночный рулет — нужен лишь один корж
Лаваш, бекон и сыр: эта закуска улетает со стола первой! Простой рецепт
Семья и жизнь
Лаваш, бекон и сыр: эта закуска улетает со стола первой! Простой рецепт
Не шуба и не винегрет: улётный салат с сельдью, который исчезает первым
Общество
Не шуба и не винегрет: улётный салат с сельдью, который исчезает первым
рецепты
простой рецепт
кулинария
кухня
салаты
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Буратино» собрал миллиарды в прокате: чем он так понравился, сюжет фильма
«Влажные фантазии»: Захарова о главе МО Британии после слов о Путине
Раскрыто количество атак ВСУ на машины луганских спасателей за 2025 год
Политолог ответил, может ли Трамп освободить Мадуро
«Перестреляю вас»: чиновника на Кубани уволят за угрозы спасателям, детали
Свидание с парнем из «Дайвинчика» закончилось для россиянки смертью
Названо число дронов, атаковавших Белгородскую область за сутки
Емельяненко раскрыл сумму, которая требуется для его лечения
«Сценарий представляется»: экономист о вступлении Украины в Евросоюз
Вражеский дрон влетел в супермаркет в новом регионе
«Одна из самых сильных с начала СВО»: в Воронеже высказались об атаке ВСУ
В Китае с начала 2026 года арестовали уже двух россиян за курение
10 лучших рецептов салатов и закусок на скорую руку: гости уже на пороге!
Звезда «Кухни» улетел из России после развода
BMW X5 на повороте влетел в цветочный магазин
Ночная магнитная буря окрасила небо над Россией
ВСУ ударили дронами по православной гимназии
Власти Украины захотели «отнять хлеб» у более сотни российских музыкантов
Молодой водитель на Lexus влетел в трамвайную остановку
Скончался экс-бейсболист сборной России
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.