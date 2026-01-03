Рождественские голубцы — вкуснее классических! Сытно и без мяса!

Такие голубцы идеально подходят для рождественского постного стола: ароматные грибы, рис и мягкая капуста создают плотную насыщенную начинку, которая не уступает мясной. Готовить их легко — достаточно подготовить капустные листья, быстро собрать начинку и потушить все в томатном соусе.

Возьмите 1 средний кочан капусты весом около 1,2 кг, снимите верхние листья и опустите капусту в кипяток на 5–7 минут — листья должны стать мягкими. Аккуратно отделите их и срежьте утолщения.

Для начинки обжарьте на сковороде 200 г шампиньонов, нарезанных мелкими кубиками. Добавьте к ним 1 мелко нарезанную луковицу и держите на огне 5 минут, пока овощи не станут мягкими. Переложите все в миску, всыпьте 150 г вареного риса, посолите, поперчите и перемешайте.

Разложите листья капусты, положите по 2-3 столовые ложки начинки и заверните плотными конвертами.

Смешайте 200 мл томатного сока с 100 мл воды, добавьте соль и 1 чайную ложку сахара. Выложите голубцы в сотейник, залейте соусом и тушите под крышкой 40 минут на слабом огне.

Голубцы должны стать мягкими, а соус — густым и насыщенным. Подавайте горячими.

Совет: если хотите более яркий вкус, добавьте в соус 1 зубчик чеснока, измельченный ножом.

