Эти постные рогалики с повидлом — хрустящее чудо без яиц и молока. Дрожжевое тесто, полчаса отдыха — и вы печете, как профессионал

Что, если я скажу, что воздушные, хрустящие рогалики можно испечь без яиц, молока и долгого замеса? Этот рецепт — доказательство: простое дрожжевое тесто на воде, густое повидло и щепотка терпения творят магию. Рогалики выходят такими нежными, что никто не заподозрит их в «постности», а аромат свежей выпечки соберет семью на кухне быстрее звонка таймера.

Что понадобится

Для теста: теплая вода (300 мл, 35–37 °C), сухие дрожжи (7 г), сахар (50 г), соль (щепотка), мука пшеничная (500 г), растительное масло (50 мл). Для начинки и подачи: густое повидло или джем (200 г, например, яблочное, абрикосовое), сахарная пудра (для посыпки).

Как я его готовлю

В просторную миску наливаю теплую воду, добавляю сухие дрожжи и сахар, аккуратно перемешиваю и оставляю на 15 минут под полотенцем — за это время на поверхности должна появиться пенная шапка. Затем ввожу соль, постепенно просеиваю муку и вымешиваю гладкое, однородное тесто около 5–7 минут. Вливаю растительное масло и снова вымешиваю, пока тесто не станет мягким и эластичным, не липнущим к рукам.

Формирую шар, помещаю его в полиэтиленовый пакет или накрываю миску пленкой, оставляю при комнатной температуре на 30 минут — оно немного поднимется, но не удвоится. После расстойки слегка подпыляю стол мукой, делю тесто на две части. Каждую раскатываю в круг толщиной 3 мм, разрезаю на 8 треугольников-секторов. На широкую часть каждого треугольника кладу чайную ложку густого повидла, аккуратно скручиваю рогалик от основания к вершине, слегка прижимая края.

Выкладываю заготовки на противень, застеленный пергаментом, оставляя расстояние между ними. Выпекаю в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут до золотистого оттенка. Готовые рогалики перекладываю на решетку, даю полностью остыть и перед подачей обильно посыпаю сахарной пудрой через ситечко.

