Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 07:47

Эти постные рогалики с повидлом — хрустящее чудо без яиц и молока. Дрожжевое тесто, полчаса отдыха — и вы печете, как профессионал

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Что, если я скажу, что воздушные, хрустящие рогалики можно испечь без яиц, молока и долгого замеса? Этот рецепт — доказательство: простое дрожжевое тесто на воде, густое повидло и щепотка терпения творят магию. Рогалики выходят такими нежными, что никто не заподозрит их в «постности», а аромат свежей выпечки соберет семью на кухне быстрее звонка таймера.

Что понадобится

Для теста: теплая вода (300 мл, 35–37 °C), сухие дрожжи (7 г), сахар (50 г), соль (щепотка), мука пшеничная (500 г), растительное масло (50 мл). Для начинки и подачи: густое повидло или джем (200 г, например, яблочное, абрикосовое), сахарная пудра (для посыпки).

Как я его готовлю

В просторную миску наливаю теплую воду, добавляю сухие дрожжи и сахар, аккуратно перемешиваю и оставляю на 15 минут под полотенцем — за это время на поверхности должна появиться пенная шапка. Затем ввожу соль, постепенно просеиваю муку и вымешиваю гладкое, однородное тесто около 5–7 минут. Вливаю растительное масло и снова вымешиваю, пока тесто не станет мягким и эластичным, не липнущим к рукам.

Формирую шар, помещаю его в полиэтиленовый пакет или накрываю миску пленкой, оставляю при комнатной температуре на 30 минут — оно немного поднимется, но не удвоится. После расстойки слегка подпыляю стол мукой, делю тесто на две части. Каждую раскатываю в круг толщиной 3 мм, разрезаю на 8 треугольников-секторов. На широкую часть каждого треугольника кладу чайную ложку густого повидла, аккуратно скручиваю рогалик от основания к вершине, слегка прижимая края.

Выкладываю заготовки на противень, застеленный пергаментом, оставляя расстояние между ними. Выпекаю в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут до золотистого оттенка. Готовые рогалики перекладываю на решетку, даю полностью остыть и перед подачей обильно посыпаю сахарной пудрой через ситечко.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру кефир, яйцо и яблоко — готовлю сладкие «чебуреки». Вкусный старый рецепт 70-х
Общество
Беру кефир, яйцо и яблоко — готовлю сладкие «чебуреки». Вкусный старый рецепт 70-х
Омлет «Торнадо»: любимое блюдо из яиц — кроме соли и капли молока, больше ничего не понадобится
Общество
Омлет «Торнадо»: любимое блюдо из яиц — кроме соли и капли молока, больше ничего не понадобится
Забудьте про дорогие спорт-батончики! Эти домашние из семян и масла обходятся в копейки, а пользы — вагон. Готовлю каждую неделю
Общество
Забудьте про дорогие спорт-батончики! Эти домашние из семян и масла обходятся в копейки, а пользы — вагон. Готовлю каждую неделю
Инженер развеял популярный миф о микроволновке
Общество
Инженер развеял популярный миф о микроволновке
Открыл для себя тулумбы — восточную сладость, которая покорит с первого кусочка. Готовим хрустящие трубочки
Общество
Открыл для себя тулумбы — восточную сладость, которая покорит с первого кусочка. Готовим хрустящие трубочки
еда
рецепты
тесто
десерты
пост
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российского чиновника заподозрили в тайных связях с врагом
Два вандала осквернили российский флаг
Пролетающий в небе над Черноморским побережьем огненный шар попал на видео
Медведев указал на реальную возможность зомби-апокалипсиса из-за США
Нефть Brent превысила отметку в $100
В одном из сел на Алтае ночью вспыхнул крупный пожар
Демидов принес «Монреалю» победу над «Оттавой»
Медведев перечислил пять главных технологических угроз человечеству
Известный производитель электроники зарегистрировал товарные знаки в России
Эпштейн оказался отцом ребенка одной из своих жертв
В Амстердаме обнаружили тайных жильцов в здании российской дипломатии
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 марта: инфографика
«Не может длиться вечно»: Медведев о «заукраинском безумстве» Запада
Дмитриев провел переговоры в США по экономическому сотрудничеству
Медведев назвал причину высокого интереса администрации США к развитию ИИ
Стало известно, какие ранения получил Моджтаба Хаменеи из-за атак США
Легендарный режиссер российского цирка ушел из жизни в 74 года
«Оставил приятный осадок»: Слуцкая похвалила Гуменника за выступление на ОИ
Исчезновение «солдат удачи» ВСУ, прорыв фронта: новости СВО к утру 12 марта
Неизвестный снаряд поразил контейнеровоз недалеко от Дубая
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.