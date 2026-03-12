Забудьте про дорогие спорт-батончики! Эти домашние из семян и масла обходятся в копейки, а пользы — вагон. Готовлю каждую неделю

Эти батончики — спасение для тех, кто вечно на ногах. Положил парочку в сумку — и сыт на полдня. Они не крошатся, не пачкают руки, хранятся неделями. И главное — ты точно знаешь, что там внутри: только семена, соль и масло. Никакого пальмового масла, сахара и консервантов. Чисто, честно, полезно.

Что понадобится для батончиков

Беру по половине стакана семян подсолнечника, тыквенных семечек и кунжута, целый стакан семян льна, столовую ложку соли (плюс еще чайную для теста) и полторы столовые ложки оливкового масла.

Как я их готовлю

Все семена, кроме льна, замачиваю в кипятке с одной столовой ложкой соли на 15 минут. Промываю и откидываю на дуршлаг. Лен замачиваю отдельно в стакане кипятка на 20 минут — он должен превратиться в густую желеобразную массу. Смешиваю льняное желе с остальными семечками, добавляю чайную ложку соли и столовую ложку оливкового масла. Все тщательно перемешиваю. Противень застилаю пергаментом, смазываю оставшейся половиной столовой ложки масла. Выкладываю смесь и тонко разравниваю — чем тоньше, тем хрустящее. Выпекаю в разогретой до 120°C духовке 1 час. Затем увеличиваю температуру до 180°C и сушу еще 15-20 минут до румяности. Полностью остужаю и ломаю на кусочки нужного размера. Храню в герметичной банке или бумажном пакете.

