Наступление ВС РФ на Харьков 11 января: смертельная ловушка в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 11 января 2026 года, как развивается мясорубка в Купянске, правда ли ВСУ угодили в смертельную ловушку, что происходит на других участках?

Наступление ВС России на Харьков 11 января, обстановка сейчас

Высокоинтенсивные бои развиваются на всех участках Харьковского направления, ВС РФ применяют все доступные средства поражения, обеспечивая продвижение штурмовых групп, ВСУ сосредотачивают силы для проведения контратак, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Старицы „Воины Севера“ продвинулись на четырех участках на 300 м. По позициям противника активно работали „Солнцепеки“ „северян“. В лесу юго-западнее Лимана наши штурмовики захватили одну позицию противника, продвинувшись на 300 м. В Волчанских Хуторах „Бесстрашные“ заняли 15 зданий, закрепились. Продвижение составило до 350 м», — уточнил источник.

В районе Мелового — Хатнего БПЛА «Герань-2» уничтожил пункт дислокации 3-й тяжелой мехбригады ВСУ близ Великого Бурлука, расчеты тяжелых огнеметных систем поразили позиции 1-й бригады теробороны в районе Ольховатки, отметил канал.

«На Липцевском участке фронта без существенных изменений. „Северяне“ наносили удары по маршрутам снабжения противника в районе Липцев», — добавили авторы.

За сутки потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более восьми десятков человек, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, четыре пункта управления БПЛА и три склада материальных средств.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«На Купянском направлении ВС РФ продолжают отражать контратаки противника. Идут бои за Куриловку и Песчаное. Продолжается наступление российских войск в окрестностях Волчанска. Есть продвижение в Волчанских Хуторах, Старице и Лимане», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, в Купянске российские бойцы «месяц держат оборону, особенно тяжело приходится в районе ЦРБ». Кратно увеличилось в небе количество российских дронов; идут бои за Куриловку и Песчаное, добавил источник.

Военный эксперт Юрий Подоляка пишет, что положение ВСУ в районе Купянска «далеко не так радужно, как они это пытаются преподнести». В качестве иллюстрации он привел два видеоролика. На первом — украинский гексакоптер устанавливает украинский флаг на здание городской администрации, на втором — российские бойцы «убирают это шулерство с крыши» ударом БПЛА.

«Здесь самое главное даже не сам по себе контроль над горадминистрацией, а подход по „установлению контроля“. Раз ВСУ начали к такому прибегать, значит, они уже не верят, что смогут занять этот район силой», — заявил Подоляка.

ВСУ пытаются штурмовать российские позиции в Купянске, идут встречные бои, но натиск украинских сил постепенно ослабевает, утверждает Telegram-канал «Война с фейками».

«Ситуация на фронте все явственнее приобретает черты ползучего и неуправляемого распада обороны. Большая часть резервов была исчерпана в медийно разрекламированной кампании вокруг Покровского направления, которая, по сути, стала дорогим пиар-маневром. Остаточные силы были переброшены на восток, где продолжаются лобовые, истощающие штурмы под Купянском: без стратегической глубины, но с высокими потерям», — приводит канал сообщения украинских источников о проблемах ВСУ в Купянске.

Авторы считают, что крупные силы, брошенные командованием ВСУ на Купянское направление, не помогли: за месяц попыток «создать „перемогу“» на одном участке фронта путем ослабления остальных «украинская пропаганда успела отчитаться и о потере города ВС РФ, и о практическом завершении его зачистки», однако в действительности украинская армия в критической ситуации.

«В Купянске украинские подразделения снова штурмуют укрепленные позиции противника в лоб. Потери до двух бригад, порядка пяти тысяч человек, по неофициальным оценкам. Решения принимаются не из военной необходимости, а под информационную картинку», — критикуют действия ВСУ украинские источники.

Брошенные на убой вээсушники оказались между молотом и наковальней: впереди их встречают российские укрепления, а сзади подгоняют заградотряды, попытка отбить город превратилась в ловушку, заключил канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

