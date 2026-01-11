Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 12:39

Минобороны сообщило об ударах по ВПК и объектам энергетики Украины

ВС России нанесли удары по объектам ВПК и энергетики Украины в 149 районах

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
ВС России нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, которые используются в интересах армии противника, передает Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что цели были достигнуты в 149 районах.

Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВСУ стали реже использовать дальнобойные дроны «Лютый» ради того, чтобы нанести массированный удар по России. Он также упомянул применение ракеты «Орешник», которая могла поразить объекты по производству беспилотников самолетного типа.

До этого кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников допустил, что украинские бойцы начнут активно бросать позиции на Сумском направлении из-за отсутствия ротации. По его словам, по большей части массовое дезертирство наблюдается из-за отсутствия денежного довольствия и смены личного состава на боевых позициях, а также плохого питания.

ВСУ
Минобороны РФ
ВС РФ
удары
