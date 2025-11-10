Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 12:40

Призыв резервистов в России: что известно, подробности, отправят ли на СВО?

ВС РФ ВС РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о призыве резервистов на спецсборы. Какие подробности об этом известны, кого коснется, отправят ли причастных на СВО?

Призыв резервистов в России, что известно

Новый закон разрешает привлекать резервистов к специальным сборам для охраны критически важных объектов, включая энергетическую и транспортную инфраструктуру. Конкретный порядок организации сборов будет определяться правительством РФ.

В середине октября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ, которым устанавливаются условия привлечения находящихся в резерве к выполнению задач в мирное время. Инициативу подготовило Минобороны России. В конце октября соответствующий законопроект приняла Госдума.

Авторы документа предложили прописать в законе «Об обороне», что для выполнения отдельных задач при возникновении вооруженных конфликтов и при проведении контртеррористических операций могут привлекаться граждане из мобилизационного людского резерва Вооруженных сил.

Без учета нововведений резервистов можно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время. Поправки дают возможность задействовать этих людей и в мирное время.

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кого именно касается, отправят ли на СВО

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нововведения касаются исключительно резервистов, заключивших контракт с Министерством обороны.

«Он (закон. — NEWS.ru) не касается всего мобилизационного резерва. Поэтому это абсолютно нормальный закон. И вот эти резервисты, они могут призываться на сборы и в ходе этих сборов выполнять определенные задачи по охране критически важных объектов», — подчеркнул Картаполов.

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский также отметил, что поправки распространяются только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв.

Цимлянский подчеркнул, что резервистов не будут привлекать к участию в специальной военной операции. Их также не отправят за пределы России.

«Резервисты <...> участвуют в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения только на территории своего родного региона, что подтверждается отдельными пунктами контракта», — добавил вице-адмирал.

Что будет с работой и оплатой в случае призыва на спецсборы

Во время мероприятий по направлению на сборы резервистам будут возмещены их средний заработок, расходы на проезд к военкомату, пункту сбора и обратно, траты на аренду жилья, а также командировочные, следует из проекта постановления правительства.

Также предусмотрены оклад по воинской должности и месячный оклад в соответствии с присвоенным воинским званием. Безработные резервисты смогут получать пособие не ниже минимального размера оплаты труда.

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Владимир Цимлянский указал, что резервисты смогут сохранить за собой рабочие места. Минобороны, в свою очередь, компенсирует затраченные работодателем деньги после завершения военных сборов.

«На время участия резервистов в мероприятиях за ними сохраняются рабочие места, а работодатели продолжают выплачивать средний заработок», — уточнил он.

