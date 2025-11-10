Подразделения ВС России применили особую тактику отвлечения внимания при освобождении села Волчье в Днепропетровской области, французский наемник Бенжамен Дихе погиб после возвращения в ряды ВСУ, армия РФ ведет зачистку центра Красноармейска (Покровска). Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Российские силы использовали тактику «кочерги» в селе Волчье

При освобождении населенного пункта Волчье в Днепропетровской области российские военнослужащие применили тактический маневр для дезориентации противника. Старший стрелок 36-й гвардейской бригады группировки войск «Восток» с позывным Звезда уточнил, что штурмовики использовали тактику «кочерги» — специальный прием отвлечения внимания врага.

Для скрытного приближения к позициям ВСУ штурмовики использовали мотоциклы. После этого они пешими малыми группами заходили в населенный пункт.

«Медийный» наемник из Франции погиб в зоне СВО

Российские военные ликвидировали в Запорожской области французского наемника, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины, сообщил военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале. Целью оказался Бенжамен Дихе, известный под позывным Benson. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

По информации военкора, Дихе участвовал в боевых действиях с 2022 года в составе группировки иностранных наемников Revanche International. Она характеризуется как пронацистская.

ВС России ведут зачистку центра Красноармейска

Активные боевые действия продолжаются на территории Красноармейска, рассказал в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Российские подразделения ведут зачистку центральных районов города от остатков украинских формирований. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По оперативным данным, город практически окружен. Противник предпринимает безуспешные попытки выйти из окружения. Российские бойцы пресекают попытки прорыва противника через северную часть города, одновременно улучшая свои позиции в окрестностях и полностью блокируя логистику ВСУ.

Пушилин раскрыл подробности положения ВС РФ под Константиновкой

Российские вооруженные силы продолжают активные действия в районе населенного пункта Иванополье под Константиновкой, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, ситуация характеризуется как напряженная, с постоянными городскими боями. В Минобороны РФ данные факты пока не подтверждали.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины оказывают ожесточенное сопротивление. Они пытаются сохранить контроль над стратегически важными позициями.

В Киеве бьют тревогу после ответного российского удара

Удар Вооруженных сил России по Украине, ставший ответом на террористические атаки со стороны Киева, был только началом, такое мнение высказал бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин. Он выразил уверенность, что все идет к «полному краху». По словам Соскина, страну ждет уничтожение всей энергетической системы.

Он также обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский старается не замечать серьезные внутренние проблемы. По его словам, вместо того чтобы открыто говорить о них, политик лишь «рассказывает, что все классно».

Владимир Зеленский Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Евросоюзе отправили Украину в военный «морг»

Для Украины конфликт может завершиться уже в ближайшее время, заявил депутат парламента Болгарии Ивелин Михайлов. Он подчеркнул, что страна деморализована, а ее человеческий потенциал исчерпан.

Депутат отметил, что в Болгарии хорошо понимают происходящее в Евросоюзе, так как страна давно является его членом. Он также выразил мнение, что даже в случае вступления Украины в ЕС уровень жизни ее граждан не улучшится.

