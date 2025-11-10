Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 06:08

«Мы были хитрее»: российские силы использовали тактику «кочерги» в Волчье

Стрелок Звезда заявил, что в боях за Волчье ВС РФ применили тактику отвлечения

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

При освобождении населенного пункта Волчье в Днепропетровской области российские военнослужащие применили тактический маневр для дезориентации противника. Старший стрелок 36-й гвардейской бригады группировки войск «Восток» с позывным Звезда поделился с ТАСС, что штурмовики использовали тактику «кочерги» – специальный прием отвлечения внимания врага.

Противник сначала не отступал, держался, пытался отстреливаться, наносил по нам удары. Мы были хитрее. Зашли кочергой (тактика отвлечения), противника выдавили, заняли оборону в населенном пункте Волчье. Победа за нами. Контроль тоже наш, — пояснил военнослужащий.

Для скрытного приближения к позициям ВСУ штурмовики использовали мотоциклы. После этого пешими малыми группами заходили в населенный пункт.

Минобороны РФ официально сообщило об освобождении поселка Волчье 8 ноября. Применение нестандартных тактических приемов позволило российским подразделениям минимизировать потери и эффективно выполнить боевую задачу.

Ранее сообщалось, что массовая сдача в плен и дезертирство военнослужащих ВСУ фиксируются на территории Харьковской области. Только за одни сутки сложили оружие восемь украинских военных, при этом значительно большее число солдат самовольно покинули свои позиции.

«Мы были хитрее»: российские силы использовали тактику «кочерги» в Волчье
