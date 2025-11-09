Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 11:43

«Бегут с позиций»: ВСУ оказались в отчаянной ситуации под Харьковом

РИА Новости: деморализованные бойцы ВСУ сдаются в плен под Харьковом

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Массовая сдача в плен и дезертирство военнослужащих ВСУ фиксируется на территории Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным источника, только за последние сутки сложили оружие восемь украинских военных, при этом значительно большее число солдат самовольно покинули свои позиции.

За сутки в плен сдались восемь украинских военных. Еще больше бегут с позиций в самовольное оставление части, — говорится в публикации.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил о пресечении попытки выдвижения штурмовой группы 225-го отдельного полка ВСУ в районе населенного пункта Андреевка Сумской области. Продвижение подразделения было остановлено благодаря применению комплексных огневых средств поражения. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Кроме того, источник в российских силовых структурах сообщил о факте оставления командованием элитной 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ своих военнослужащих на боевых позициях в районе Волчанска. По полученным данным, при этом основная часть соединения была переброшена в другой район. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Харьков
ВСУ
плен
дезертирство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган анонсировал масштабную помощь жителям Газы
Минздрав раскрыл состояние детей после страшного ДТП на Крымском мосту
Трамп попался на ошибке Байдена
Рассел Кроу похудел на 25 килограммов после «убийства бывшей жены»
«Не нужен русский чемпион»: Емельяненко о дискриминации бойцов на арене ММА
Бойцы сжимают тиски вокруг ВСУ, попавших в ловушку в Красноармейске
Жена рэпера Мота победила на мировом турнире
Трамвай чудом не улетел в «портал в ад» на улице в Петербурге
Способы легальной экономии на парковках Саратова: полная информация
В правительстве Испании рассказали, какой должна быть Европа к 2035 году
В Кемерово задержали подозреваемого в расстреле у ночного клуба
ВС России нанесли массированный удар по важным для ВСУ объектам на Украине
«Вне конкуренции»: раскрыто имя артистки — лидера новогодних корпоративов
Ушел из жизни актер Владимир Симонов: фотографии самых ярких ролей
Политолог объяснил, почему США не могут склонить Зеленского к миру
Стало известно о прорыве обороны ВСУ в Запорожской области
Бушующий на Филиппинах супертайфун попал на видео
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» находится в критическом состоянии
Анджелина Джоли «забыла» своего водителя на Украине после мобилизации
В полиции раскрыли, какие цифры банковской карты нельзя никому сообщать
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.