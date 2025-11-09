«Бегут с позиций»: ВСУ оказались в отчаянной ситуации под Харьковом РИА Новости: деморализованные бойцы ВСУ сдаются в плен под Харьковом

Массовая сдача в плен и дезертирство военнослужащих ВСУ фиксируется на территории Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным источника, только за последние сутки сложили оружие восемь украинских военных, при этом значительно большее число солдат самовольно покинули свои позиции.

За сутки в плен сдались восемь украинских военных. Еще больше бегут с позиций в самовольное оставление части, — говорится в публикации.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил о пресечении попытки выдвижения штурмовой группы 225-го отдельного полка ВСУ в районе населенного пункта Андреевка Сумской области. Продвижение подразделения было остановлено благодаря применению комплексных огневых средств поражения. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Кроме того, источник в российских силовых структурах сообщил о факте оставления командованием элитной 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ своих военнослужащих на боевых позициях в районе Волчанска. По полученным данным, при этом основная часть соединения была переброшена в другой район. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.