11 января 2026 в 14:21

ВСУ ошибочно приняли своих солдат за российских и уничтожили их

ВСУ по ошибке разгромили часть своего полка

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
ВСУ из-за ошибки частично уничтожили силы 425-го отдельного штурмового полка, который был выведен из села Святопетровка Запорожской области, поделился советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС. По его словам, украинские военные приняли солдат своего полка за российских военнослужащих.

После того, как противник вывел силы 425-го штурмового полка из Святопетровки, часть его сил была по ошибке уничтожена украинскими союзными силами, которые приняли их за российских бойцов, — рассказал Кимаковский.

Ранее военнопленный Юрий Коновалов рассказал, что украинские дроны атаковали сдающихся в плен солдат в Днепропетровской области. Он предположил, что это нападение могло быть преднамеренным со стороны сослуживцев. Коновалов отметил, что группа была лишена возможности защищаться.

До этого сообщалось, что после отказа идти на штурм бойцы 225-го штурмового полка ВСУ исчезают, а их просьбы об эвакуации остаются без ответа со стороны командования. Мобилизованных часто отправляют на задания без шансов вернуться. Также подчеркивается, что военным, которые самостоятельно покидают позиции из-за ранений, не предоставляется медицинская помощь.

