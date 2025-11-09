В Евросоюзе отправили Украину в военный «морг» Депутат Михайлов заявил о деморализации Украины

Для Украины конфликт может завершиться уже в ближайшее время, заявил депутат парламента Болгарии Ивелин Михайлов в комментарии ТАСС. Он подчеркнул, что страна деморализована, а ее человеческий потенциал исчерпан.

Их человеческий потенциал исчерпан, вся страна деморализована. Россия может стать победителем в этом конфликте, — отметил Михайлов.

Депутат подчеркнул, что в Болгарии хорошо понимают происходящее в Евросоюзе, так как страна давно является его членом. Он также выразил мнение, что даже в случае вступления Украины в ЕС уровень жизни ее граждан не улучшится.

Ранее в СМИ появилась информация, что поставки вооружений Украине и союзникам США по НАТО приостановлены из-за прекращения работы американских правительственных учреждений. Источники утверждают, что отложена передача военной техники и вооружений общей стоимостью свыше $5 млрд (404,4 млрд рублей).

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров между тем заявил, что президент США Дональд Трамп отказался предоставить украинской стороне крылатые ракеты Tomahawk из-за негативной оценки действующего руководства страны. По его версии, другими факторами могли стать убежденность американского лидера в отсутствии связи украинского конфликта с интересами Соединенных Штатов либо намерение достичь договоренностей с РФ.