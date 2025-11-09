Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 18:09

В Евросоюзе отправили Украину в военный «морг»

Депутат Михайлов заявил о деморализации Украины

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Для Украины конфликт может завершиться уже в ближайшее время, заявил депутат парламента Болгарии Ивелин Михайлов в комментарии ТАСС. Он подчеркнул, что страна деморализована, а ее человеческий потенциал исчерпан.

Их человеческий потенциал исчерпан, вся страна деморализована. Россия может стать победителем в этом конфликте, — отметил Михайлов.

Депутат подчеркнул, что в Болгарии хорошо понимают происходящее в Евросоюзе, так как страна давно является его членом. Он также выразил мнение, что даже в случае вступления Украины в ЕС уровень жизни ее граждан не улучшится.

Ранее в СМИ появилась информация, что поставки вооружений Украине и союзникам США по НАТО приостановлены из-за прекращения работы американских правительственных учреждений. Источники утверждают, что отложена передача военной техники и вооружений общей стоимостью свыше $5 млрд (404,4 млрд рублей).

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров между тем заявил, что президент США Дональд Трамп отказался предоставить украинской стороне крылатые ракеты Tomahawk из-за негативной оценки действующего руководства страны. По его версии, другими факторами могли стать убежденность американского лидера в отсутствии связи украинского конфликта с интересами Соединенных Штатов либо намерение достичь договоренностей с РФ.

Болгария
Евросоюз
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при России в Казани
Германия предложила Бразилии предназначенные для Украины танки
Игромания, мечты о режиссуре, дочь: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Столтенберг прямо ответил, ждать ли третьей мировой из-за Украины
Рассекречены места пыток жителей Херсона
Первый за 14 лет паром до Сочи вернулся в Трабзон
Китай отменил запрет на экспорт в США некоторых товаров
На Украине объявили об эвакуации детей из Днепропетровской области
Раскрыты ужасающие последствия супертайфуна на Филиппинах
В Перми врач заявила роженицам, что они «размножаются за деньги»
«Будет еще хуже»: в Киеве бьют тревогу после ответного российского удара
«Плохо вам было без меня?»: Бузова восстановила свой аккаунт в соцсетях
В Афганистане открылась первая радиостанция для женщин
Гороскоп на неделю с 10 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Что такое газлайтинг простыми словами: учимся распознавать манипуляции
Мстившая мужу за измену россиянка три дня проходила с огурцом во влагалище
В Туле мужчина убил отца и ранил мать бывшей девушки
Россиян атаковали полчища ядовитых существ после тайфуна во Вьетнаме
Россиянам рассказали, о чем молиться в день преподобного Нестора Летописца
В работе популярного чат-бота произошел сбой
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.