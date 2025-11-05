Экс-премьер Украины раскрыл, почему на самом деле Трамп не дает Tomahawk

Президент США Дональд Трамп отказался поставлять Украине американские крылатые ракеты Tomahawk, потому что считает неадекватной действующую украинскую администрацию, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале. По его мнению, другими возможными причинами могут быть убежденность главы Белого дома в том, что конфликт на Украине не имеет отношения к Соединенным Штатам, или желание договориться с Россией.

Трамп совершенно чутко, по ряду причин, считает, что действующая администрация киевского режима — неадекватная администрация. Также среди возможных причин отказа может быть позиция Трампа по поводу того, что украинский конфликт не является войной США и его желание все-таки договориться с Россией, — написал Азаров.

Он подчеркнул, что администрация президента Украины Владимира Зеленского неспособна реализовывать столь крупные денежные транши, которые страна получала во время президентства Джо Байдена и продолжает получать от Европы. Азаров отметил, что такие программы могли быть использованы более эффективно.

Ранее член Общественный палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям Киева, участник СВО Максим Григорьев заявлял, что у России есть множество инструментов для ответа на возможную поставку Украине американских крылатых ракет Tomahawk. По его словам, Москва обладает силой, способной разрушить Украину как государство.