Стало известно, чем ответит Россия на поставку Украине ракет Tomahawk Григорьев: у России есть множество инструментов для ответа на поставку Tomahawk

У России есть множество инструментов для ответа на возможную поставку Украине американских крылатых ракет Tomahawk, заявил член Общественный палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям Киева, участник СВО Максим Григорьев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Москва обладает силой, способной разрушить Украину как государство.

Нам есть много чем ответить и осложнить ситуацию Соединенным Штатам. Что касается Украины, как вы понимаете, в наших силах сделать так, чтобы она просто перестала существовать как государство. На данный момент идут боевые действия достаточно успешно для России. Постепенно, к сожалению, хотелось бы быстрее. Но идут успешно, — рассказал Григорьев.

Ранее ведущий эксперт аналитической сети «Анкара — Москва» Энгин Озер заявил, что Украине потребуются сотни ракет Tomahawk для нанесения серьезного ущерба России. По его оценке, даже передача 50 таких боеприпасов не окажет влияния на темпы продвижения российских войск, а угрозы их поставок со стороны США способны спровоцировать непредсказуемые последствия и сорвать дипломатические усилия.