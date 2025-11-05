Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 17:22

Стало известно, чем ответит Россия на поставку Украине ракет Tomahawk

Григорьев: у России есть множество инструментов для ответа на поставку Tomahawk

Запуск крылатой ракеты Tomahawk Запуск крылатой ракеты Tomahawk Фото: Christopher Senenko/U.S .Navy/Global Look Press

У России есть множество инструментов для ответа на возможную поставку Украине американских крылатых ракет Tomahawk, заявил член Общественный палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям Киева, участник СВО Максим Григорьев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Москва обладает силой, способной разрушить Украину как государство.

Нам есть много чем ответить и осложнить ситуацию Соединенным Штатам. Что касается Украины, как вы понимаете, в наших силах сделать так, чтобы она просто перестала существовать как государство. На данный момент идут боевые действия достаточно успешно для России. Постепенно, к сожалению, хотелось бы быстрее. Но идут успешно, — рассказал Григорьев.

Ранее ведущий эксперт аналитической сети «Анкара — Москва» Энгин Озер заявил, что Украине потребуются сотни ракет Tomahawk для нанесения серьезного ущерба России. По его оценке, даже передача 50 таких боеприпасов не окажет влияния на темпы продвижения российских войск, а угрозы их поставок со стороны США способны спровоцировать непредсказуемые последствия и сорвать дипломатические усилия.

Семья и жизнь

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
