В Турции объяснили, почему Tomahawk не смогут нанести ущерба России

В Турции объяснили, почему Tomahawk не смогут нанести ущерба России Аналитик Озер: поставки Tomahawk Украине не повлияют на продвижение ВС России

Украине для нанесения «серьезного ущерба» России необходимы сотни ракет Tomahawk, заявил ведущий эксперт аналитической сети «Анкара — Москва» Энгин Озер в комментарии РИА Новости. По его мнению, поставки даже 50 таких ракет не смогут замедлить продвижение российских сил. При этом угрозы поставок этих вооружений со стороны США запустят непредсказуемый процесс, обрекающий дипломатию на провал, добавил эксперт.

50 Tomahawk не смогут замедлить продвижение России. Для серьезного ущерба потребовались бы сотни ракет, — сказал Озер.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Tomahawk не представляют значительной угрозы для ВС РФ. Это оружие давно изучено российскими специалистами в области противовоздушной обороны. Даже если Вашингтон примет решение передать их Киеву, эти боеприпасы не смогут оказать существенного влияния на ситуацию на линии боевого соприкосновения, заключил парламентарий.

Кроме того, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением касательно вероятной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. На прямой вопрос о планируемых поставках американский глава дал отрицательный ответ.