«Весьма старые ракеты»: в Госдуме развеяли слухи о мощи Tomahawk

Крылатые ракеты Tomahawk не представляют серьезной угрозы для российской армии, поскольку данное оружие давно было изучено специалистами ВС РФ в сфере ПВО, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, США уже приняли решение об их передаче ВСУ, но ракеты не окажут серьезного влияния на обстановку на линии фронта.

Раз уж в США заговорили о Tomahawk, значит, скорее всего, решение об их поставках ВСУ уже принято. Более того, прежде когда речь заходила о каких-то видах вооружения, которые США якобы собирались привезти на Украину, это означало, что оно давно уже там, и украинские ВС уже им пользуются. Что касается боевого потенциала, то Tomahawk — весьма старые ракеты, на вооружении с начала 1980-х и прекрасно изучены нашими специалистами по системам ПВО. Их сбивали и менее квалифицированные специалисты. Уверен, никакого серьезного влияния на обстановку на линии фронта они не окажут, — пояснил Журавлев.

По его словам, поставки в ряды ВСУ этого вида вооружения являются сознательным шагом по дальнейшему обострению конфликта. Депутат добавил, что подобные действия Вашингтона окончательно развеивают миф о миротворческой роли президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk большой дальности. Военное ведомство сочло, что передача ракет не окажет существенного влияния на оборонные запасы США, однако окончательное решение остается за Трампом.