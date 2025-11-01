Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 10:24

«Весьма старые ракеты»: в Госдуме развеяли слухи о мощи Tomahawk

Депутат Журавлев: специалисты ПВО России давно изучили ракеты Tomahawk

Ракеты Tomahawk Ракеты Tomahawk Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крылатые ракеты Tomahawk не представляют серьезной угрозы для российской армии, поскольку данное оружие давно было изучено специалистами ВС РФ в сфере ПВО, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, США уже приняли решение об их передаче ВСУ, но ракеты не окажут серьезного влияния на обстановку на линии фронта.

Раз уж в США заговорили о Tomahawk, значит, скорее всего, решение об их поставках ВСУ уже принято. Более того, прежде когда речь заходила о каких-то видах вооружения, которые США якобы собирались привезти на Украину, это означало, что оно давно уже там, и украинские ВС уже им пользуются. Что касается боевого потенциала, то Tomahawk — весьма старые ракеты, на вооружении с начала 1980-х и прекрасно изучены нашими специалистами по системам ПВО. Их сбивали и менее квалифицированные специалисты. Уверен, никакого серьезного влияния на обстановку на линии фронта они не окажут, — пояснил Журавлев.

По его словам, поставки в ряды ВСУ этого вида вооружения являются сознательным шагом по дальнейшему обострению конфликта. Депутат добавил, что подобные действия Вашингтона окончательно развеивают миф о миротворческой роли президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk большой дальности. Военное ведомство сочло, что передача ракет не окажет существенного влияния на оборонные запасы США, однако окончательное решение остается за Трампом.

ВСУ
США
Украина
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родственники Градского не могут поделить наследство
Родителям дали советы, как заинтересовать ребенка спортом с малых лет
«Игра на грани фола»: экс-футболист «Спартака» о матче против «Краснодара»
Хрустящая капуста с ягодной ноткой — готовлю только так
Капуста с морковью, которая хрустит так, что слышно на весь дом
Политолог ответил, готовы ли французы начать войну с Россией через три года
ФСБ задержала «помощников» экстремистов
Новосибирец распылил перцовый баллончик в баре из-за неудачной шутки
Парень в розовом худи распылил перцовку на «Киевской» и убежал
Российскую туристку наказали за поджог в Сеульском лесу
В МИД раскрыли, с какой страной Россия интенсифицирует контакты
Стало известно, что сделают с телом звезды «Полицейского с Рублевки»
Известный американский актер исключил возвращение в «Настоящий детектив»
В Петербурге задержали организатора фестиваля комикс-культуры
«Полная катастрофа»: стало известно, какая зима ждет Украину
«Встает на путь истинный»: Непомнящий заявил о прогрессе «Спартака»
Мать ребенка Тимати улетела из России
Удары по Украине сегодня, 1 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 1 ноября: что завтра, сгущение крови, головные боли
Экс-владелец производителя «Мирамистина» опять стал доктором
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.