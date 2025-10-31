Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 20:18

Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk

CNN: Пентагон одобрил поставку Tomahawk для Украины, оставив решение за Трампом

Ракета Tomahawk в представлении ИИ Ракета Tomahawk в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk большой дальности, сообщает CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников. По информации телеканала, военное ведомство сочло, что передача ракет не окажет существенного влияния на оборонные запасы США, однако окончательное решение остается за американским президентом Дональдом Трампом.

Как отмечает источник, позиция администрации США по этому вопросу неоднократно менялась. По данным издания, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп заявлял, что предпочел бы не поставлять ракеты, хотя ранее утверждал, что у Вашингтона «много Tomahawk» для потенциальной передачи. В материале подчеркивается, что европейские союзники, знакомые с оценкой Пентагона, считают, что теперь у США якобы меньше причин отказывать Киеву.

Решение осложняется техническими аспектами, указывает CNN: данные ракеты традиционно запускаются с морских платформ, тогда как ВМС Украины значительно ослаблены. По информации источников телеканала, возможным решением могут стать наземные пусковые установки, разработанные Корпусом морской пехоты и армией США. В Пентагоне, как сообщает канал, также изучают вопросы обучения украинских военных и развертывания ракет.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что в случае поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk пострадать может не только Украина. Однако, по словам сенатора, скорее всего, эти поставки не осуществятся, так как Трамп понимает меру ответственности.

США
ракеты
Украина
Пентагон
Tomahawk
