01 января 2026 в 14:59

Прилетевшая в окно квартиры россиян сигнальная ракета устроила пожар

В Петропавловске-Камчатском сигнальная ракета прилетела в окно квартиры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сигнальная ракета, выпущенная во время празднования Нового года, влетела в окно квартиры на восьмом этаже, едва не оставив семью без жилья семью из Петропавловска-Камчатского, сообщает Readovka. Пиротехнический снаряд пробил оконное стекло, что привело к возгоранию внутри помещения. Едкий дым быстро заполнил квартиру и начал распространяться по подъезду.

В момент происшествия в квартире находились хозяева, в том числе шестеро детей. Им удалось оперативно справиться с огнем, используя подручные средства. Благодаря их действиям пожар был потушен до прибытия экстренных служб, и никто из присутствующих не пострадал.

Ранее в Дмитрове Московской области подросток чуть не лишился глаза после неудачного взрыва фейерверка. Семья решила устроить небольшое пиротехническое шоу на своем участке, но все пошло не по плану.

До этого руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал россиян отказаться от использования пиротехники в Новый год. Власти уже ввели ограничения на запуск салютов в 19 регионах России. Депутат подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности и призвал граждан с пониманием отнестись к запретам. Отказ от фейерверков поможет предотвратить несчастные случаи в праздничные дни.

Петропавловск-Камчатский
ракеты
Новый год
пожары
