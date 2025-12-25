Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 11:09

Китай обвинил США в попытке испортить его отношения с другими странами

МИД КНР: доклад Пентагона искажает оборонную стратегию Пекина

Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Доклад Пентагона о Вооруженных силах КНР искажает оборонную стратегию Пекина и способствует ухудшению отношений Китая с другими странами, заявил представитель МИД республики Линь Цзянь. Страна выразила протест Вашингтону и призвала прекратить распространение ложных нарративов.

Доклад американской стороны искажает оборонную политику Китая, провоцирует разлад в отношениях с другими странами, — сказал Линь Цзянь.

Ранее агентство Reuters сообщило, что, по мнению Пентагона, Китай развернул более 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31 вблизи Монголии. Согласно докладу военного ведомства, КНР загрузила их в трех шахтных районах недалеко от границы. Авторы доклада также оценивают ядерный арсенал Китая более чем в 600 боеголовок по состоянию на 2024 год.

До этого стало известно, что Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая приняли на вооружение новый авианосец «Фуцзянь». Это первый китайский корабль такого типа, оснащенный электромагнитной катапультой для взлета палубных истребителей.

Китай
США
Пентагон
МИД
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сгорел полностью»: на Украине взорвали машину депутата
Названа причина, почему конфликт на Украине не окончится до конца 2025 года
Лобоцкого проводили в последний путь аплодисментами
Трансформация Деда Мороза: от злого духа холода до доброго волшебника
Туристы начали брать в путешествия по Европе чемоданы с едой
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с продажей сертификатов
В Минобороны России сообщили о новом ударе по инфраструктуре ВСУ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 25 декабря, фото, видео
В Минобороны сообщили о полчищах украинских беспилотников, сбитых за сутки
Судебный пристав сбил дрон ВСУ метким выстрелом из табельного оружия
Хуснуллин рассказал, как Россия планирует ускорить темпы строительства
Обвиняемого в хищении 88 млн рублей экстрадировали из ОАЭ в Россию
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР
В Германии мирный план Зеленского сравнили с бумажкой
«Расходный материал»: раскрыто, сколько тяжелых дронов необходимо ВС РФ
История с родившей в Чили женой депутата получила продолжение
Врач раскритиковала популярный миф о необходимых детям витаминах
Цветовая терапия в ванной: как цвета полотенец влияют на ощущение чистоты
Актер Рубеко объяснил, почему Лобоцкий был один
«Вписала имя в историю»: в ГД назвали условие возвращения Валиевой на лед
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.