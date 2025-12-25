Китай обвинил США в попытке испортить его отношения с другими странами

Китай обвинил США в попытке испортить его отношения с другими странами МИД КНР: доклад Пентагона искажает оборонную стратегию Пекина

Доклад Пентагона о Вооруженных силах КНР искажает оборонную стратегию Пекина и способствует ухудшению отношений Китая с другими странами, заявил представитель МИД республики Линь Цзянь. Страна выразила протест Вашингтону и призвала прекратить распространение ложных нарративов.

Доклад американской стороны искажает оборонную политику Китая, провоцирует разлад в отношениях с другими странами, — сказал Линь Цзянь.

Ранее агентство Reuters сообщило, что, по мнению Пентагона, Китай развернул более 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31 вблизи Монголии. Согласно докладу военного ведомства, КНР загрузила их в трех шахтных районах недалеко от границы. Авторы доклада также оценивают ядерный арсенал Китая более чем в 600 боеголовок по состоянию на 2024 год.

До этого стало известно, что Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая приняли на вооружение новый авианосец «Фуцзянь». Это первый китайский корабль такого типа, оснащенный электромагнитной катапультой для взлета палубных истребителей.