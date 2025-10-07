Джабаров предупредил Европу о последствиях поставок Tomahawk Украине Сенатор Джабаров: не только Украина может пострадать из-за поставок Tomahawk

В случае поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk пострадать может не только Украина, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на брифинге по актуальной международной повестке и вопросам сотрудничества России со странами ближнего зарубежья. По словам сенатора, которые приводит корреспондент NEWS.ru, скорее всего, эти поставки не осуществятся, так как американский президент Дональд Трамп понимает меру ответственности.

Но если это произойдет, конечно, ответ наш будет однозначный, решительный. И, в общем-то, я думаю, что пострадать, может, не только Украина, — отметил он.

До этого президент Соединенных Штатов, комментируя журналистам в Белом доме принятие решения по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, признался, что хочет понять, как Киев планирует их использовать. По словам американского лидера, он не хочет видеть эскалации конфликта между Украиной и Россией.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис предупредил об опасности поставок Украине ракет Tomahawk. Эксперт призвал США не соглашаться на сделку.