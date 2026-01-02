Россиянам рассказали о мошеннической схеме с липовыми сотрудниками банков МВД: аферисты маскируются под банковских работников и рассылают вирусы

Мошенники начали использовать новую схему, представляясь банковскими работниками и под этим предлогом заставляя скачивать вредоносные программы для «обновления приложений», сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на запрос ТАСС. В ведомстве пояснили, что аферисты рассылают файлы с названиями известных банков, которые на самом деле содержат вредоносный код.

После установки таких файлов мошенники под видом проверки бонусов или кешбэка получают доступ к данным телефона. Вредоносное программное обеспечение позволяет собирать информацию об устройстве, операционной системе, контактах, переписке, местоположении, а также удаленно управлять функциями гаджета.

Ранее в пресс-центре Министерства внутренних дел России предупредили, что основной целью преступников, ворующих учетные записи на портале «Госуслуги», является получение кода для входа. Как правило, аферисты представляются сотрудниками интернет-магазинов, курьерских служб или других учреждений. Для этого они применяют определенный набор слов, распознавание которого способно защитить пользователя от мошенничества.