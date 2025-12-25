В Совфеде заявили о наступлении самого тяжелого периода для Украины

Для Украины наступает самый тяжелый период из-за сокращения внешней финансовой и военной поддержки, заявил в беседе с изданием Lenta.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По словам сенатора, США все меньше заинтересованы в дальнейшем финансировании Киева.

Американская сторона осознает, что долг Украины фактически станет невозвратным и «повиснет навечно». Поэтому Киеву дают немного «для поддержания какого-то баланса», отметил он.

Сенатор выразил уверенность, что сокращение объемов американской помощи приведет к ослаблению Вооруженных сил Украины. По его прогнозу, аналогичную позицию со временем займут и европейские страны, которые, по его словам, пока продолжают оказывать поддержку, рассчитывая на внешние источники финансирования.

Джабаров подчеркнул, что власти Евросоюза не будут покрывать долги Украины за счет собственных средств или финансировать Киев в ущерб своим национальным интересам.

Я думаю, что самое тяжелое время сейчас наступает для Украины, потому что они хотят воевать <…>, но хотеть — это одно, а возможностей таких не будет у них, — заключил он.

Ранее Джабаров отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшем будущем покинуть свой пост или будет устранен. Политик связал такую возможность с политическим кризисом из-за коррупционного скандала в ближайшем окружении главы государства.