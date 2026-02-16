Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 17:18

«Развоевались»: в СФ высмеяли готовность Эстонии к боевым действиям в РФ

Сенатор Джабаров: Эстония в военном плане ничего из себя не представляет

Фото: Sergei Stepanov/Xinhua/Global Look Press
Эстония не располагает ни военным, ни экономическим потенциалом, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, эстонская армия не сможет продержаться и пяти минут в бою с российскими войсками.

Я как-то читал такое юмористическое сообщение, что вся армия Эстонии помещается в одном грузовом лифте. Если лифт может перенести свои действия на территорию России, видимо, он очень большой. Стыдно слушать такие глупости. Сколько они продержатся против ВС РФ? Пять минут? Страна, которая из себя ничего не представляет как в военном, так и в экономическом плане, в том числе с учетом небольших людских ресурсов, но размахивает руками. Вообще они, по-моему, развоевались. Жалко эстонский народ, что они выбрали таких недальновидных, что еще очень мягко сказано, политиков своими руководителями, — высказался Джабаров.

Он сравнил Эстонию с шакалом Табаки из произведения английского писателя Редьярда Киплинга о Маугли. По словам сенатора, страна будет вести себя аналогично: провоцировать всех вокруг, когда рядом есть сильные союзники, но при первых признаках опасности сразу отступит.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил Россию о возможных ударах и вторжении в случае потенциального конфликта. Однако Москва неоднократно заявляла, что не планирует атаковать страны Североатлантического альянса.

