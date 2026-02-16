Зимняя Олимпиада — 2026
Эстония пригрозила России в случае конфликта

Глава МИД Эстонии Цахкна предупредил Россию о вторжении в случае конфликта

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупреждает Россию о возможных ударах и вторжении в случае потенциального конфликта, передает Telegraph. Однако Москва неоднократно подчеркивала, что не планирует нападения на страны Североатлантического альянса.

Мы перенесем конфликт на территорию России и нанесем глубокие удары в глубь страны, — сказал Цахкна.

По информации издания, он подразумевал удары, которые нанесут силы НАТО. Цахкна также заявил, что Эстония, Латвия и Литва готовы дать отпор любому вторжению и ответят мощным контрнаступлением.

Согласно статистике департамента Эстонии, население страны насчитывает немногим более 1,36 млн жителей. В мае 2023 года Министерство обороны Эстонии объявило, что в случае мобилизации численность вооруженных сил возрастет почти вдвое — с 26,7 тыс. солдат до 43,7 тыс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ответ Альянса на возможную блокаду Сувалкского коридора будет жестким. Он подчеркнул, что НАТО укрепляет восточный фланг и готово к любому вызову.

