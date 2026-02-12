Зимняя Олимпиада — 2026
«Реакция будет разрушительной»: Рютте пригрозил России

Рютте пообещал разрушительный ответ на угрозу заблокировать Сувалкский коридор

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Ответ Североатлантического альянса на возможную блокаду Сувалкского коридора будет разрушительным, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как передает «Польское радио», он выступил перед началом заседания министров обороны стран — участниц Блока и ответил на вопрос журналиста о том, как объединение отреагирует на гипотетические действия России в этом регионе.

НАТО регулярно отрабатывает широкий спектр сценариев, используя актуальные разведданные и реальные оценки наших возможностей. Я могу вас заверить: НАТО хорошо подготовлено к ответу на любую угрозу Альянсу. Наша реакция будет разрушительной. Именно поэтому мы усиливаем восточный фланг — чтобы никто даже не думал, что может напасть на этот оборонительный альянс, — заявил генсек.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО препятствует проведению мирных переговоров с участием России, Украины и Соединенных Штатов. По мнению журналистов, об этом свидетельствуют его неоднократные заявления о необходимости размещения войск Альянса на украинской территории.

До этого политолог Юрий Самонкин оценивал мирные инициативы Рютте и отмечал, что за разговорами о вводе войск НАТО для обеспечения безопасности Украины стоит желание завладеть частью ее земель. По словам эксперта, европейские государства исторически прилагали усилия для провоцирования территориального раскола внутри этой страны.

