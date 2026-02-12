Ответ Североатлантического альянса на возможную блокаду Сувалкского коридора будет разрушительным, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как передает «Польское радио», он выступил перед началом заседания министров обороны стран — участниц Блока и ответил на вопрос журналиста о том, как объединение отреагирует на гипотетические действия России в этом регионе.

НАТО регулярно отрабатывает широкий спектр сценариев, используя актуальные разведданные и реальные оценки наших возможностей. Я могу вас заверить: НАТО хорошо подготовлено к ответу на любую угрозу Альянсу. Наша реакция будет разрушительной. Именно поэтому мы усиливаем восточный фланг — чтобы никто даже не думал, что может напасть на этот оборонительный альянс, — заявил генсек.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО препятствует проведению мирных переговоров с участием России, Украины и Соединенных Штатов. По мнению журналистов, об этом свидетельствуют его неоднократные заявления о необходимости размещения войск Альянса на украинской территории.

До этого политолог Юрий Самонкин оценивал мирные инициативы Рютте и отмечал, что за разговорами о вводе войск НАТО для обеспечения безопасности Украины стоит желание завладеть частью ее земель. По словам эксперта, европейские государства исторически прилагали усилия для провоцирования территориального раскола внутри этой страны.