03 февраля 2026 в 15:21

Политолог раскрыл истинный смысл слов Рютте о войсках НАТО на Украине

Политолог Самонкин: за словами Рютте стоит желание НАТО получить часть Украины

Марк Рютте Марк Рютте Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Генсек НАТО Марк Рютте, говоря о возможности ввода войск Альянса для обеспечения безопасности Украины, преследует цель заполучить часть ее территорий, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, Европа на протяжении истории предпринимала усилия для того, чтобы вызвать территориальный раскол в стране.

Мне кажется, НАТО прекрасно понимает, что Украина может быть ликвидирована в случае своей абсурдной внешней политики. Альянс пытается любыми путями ухватиться за этот кусок земли для того, чтобы, не дай бог, как это было в истории, большая часть украинской территории не отошла к России. Отсюда идут различные политические заявления, хотя [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) сам тоже не поддерживает эту инициативу. Он запретил американским военным и миротворцам вообще присутствовать в зоне конфликта, а уж тем более на территории Украины, — пояснил Самонкин.

Он подчеркнул, что Европа рассматривает возможность военной авантюры, продвигая НАТО, тогда как Трамп сосредоточен на том, как быстро закрыть Альянс и отказаться от него, переходя к новым этапам реформирования системы международного права. По словам политолога, это противоречие создает серьезную угрозу и риск для всей украинской территории.

Европа всегда выступала за территориальный раздел территории Украины, в истории было три таких случая. Но мы видим, что США торопятся начинать конкретное противостояние с Ираном. Им поскорее нужно закрыть украинское направление. Европейцы в своей старой манере хотят встроить натовский контингент в украинскую систему, а это уже автоматически является прямой угрозой для России, потому что наша национальная стратегия заключается в том, чтобы как можно дальше оттягивать границу Альянса. Не очень хорошо, если мы будем иметь ее прямо у нас под носом. В этом отношении наша позиция четкая и взвешенная, — добавил Самонкин.

Он заключил, что любой военный контингент, якобы направленный на защиту Украины от мнимой российской угрозы, несет в себе опасность полной ассимиляции западных территорий. По словам эксперта, это связано с активной деятельностью различных некоммерческих организаций в данном регионе.

Ранее Рютте заявил, что Альянс начнет оказывать Украине полноценную военную помощь только после заключения мирного соглашения. Таким образом, он отсрочил отправку войск и авиации НАТО до завершения боевых действий в стране.

