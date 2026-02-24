Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 09:49

Стало известно о «цифровом рабстве» Европы

FT: обороноспособность ЕС будет подорвана после отказа от IT-технологий США

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Обороноспособность Европы может серьезно ухудшиться из-за любых попыток отказаться от цифровых технологий производства США, пишет Financial Times. Это обусловлено тем, что армии стран Евросоюза в этой сфере сильно зависят от американского программного обеспечения.

Большинство наших европейских платформ зависят от американских технологий, поэтому трудно представить, что в ближайшее время что-то изменится. Это просто невозможно, — заявил один из источников.

Должностные лица в ЕС отметили, что связь с ИТ-сектором Соединенных Штатов важна не меньше, чем закупки американского оружия или использование их инфраструктуры. Сейчас европейцы применяют софт из США для защиты каналов связи, а также для сбора разведданных и хранения сведений.

По мнению чиновников, любые действия по замене этих систем могут подорвать безопасность всего региона. Отдельные представители Европы выражают опасения, что при обострении трансатлантических отношений администрация в Вашингтоне способна «выключить рубильник». Это выведет из строя американские системы на истребителях и в комплексах вооружений, что сделает дорогостоящую технику бесполезной.

Американские технологические компании в ответ на подобные опасения уверяют европейских партнеров, что те могут полагаться на программное обеспечение при любом президенте США. Поставщики софта из Соединенных Штатов выразили готовность предоставить специальные варианты для обхода возможной блокировки систем, пишет издание.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что сокращение военного контингента Соединенных Штатов, размещенного в Европе, никак не скажется на обороноспособности региона. По словам военачальника, подобное развитие ситуации не приведет к возникновению дополнительной нагрузки на обороноспособность европейских стран.

