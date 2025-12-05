В Европе высказались о выводе части войск США Генерал Гринкевич: вывод войск США из ЕС не ослабит его обороноспособность

Сокращение численности американских войск в Европе не повлияет на ее обороноспособность, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич в ходе общения с журналистами в бельгийском Монсе. По его словам, которые приводит Politico, такое развитие событий не создаст дополнительную нагрузку на обороноспособность региона.

Я уверен в наших возможностях. Мы готовы противостоять любому кризису и непредвиденным обстоятельствам, — отметил он.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры пытаются убедить США не сокращать численность американских войск в Европе, поскольку проведенные в ноябре военные учения в Румынии показали зависимость европейцев от США. Источники заявили, что ЕС сталкивается с проблемами в логистике и стратегических средствах обеспечения.

Также генсекретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что страны НАТО закупили у США оружия для Украины на $2 млрд (163 млрд рублей). Он добавил, что президент США Дональд Трамп принял решение снова начать поставки оружия Киеву.