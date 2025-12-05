ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 16:56

В Европе высказались о выводе части войск США

Генерал Гринкевич: вывод войск США из ЕС не ослабит его обороноспособность

Читайте нас в Дзен

Сокращение численности американских войск в Европе не повлияет на ее обороноспособность, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич в ходе общения с журналистами в бельгийском Монсе. По его словам, которые приводит Politico, такое развитие событий не создаст дополнительную нагрузку на обороноспособность региона.

Я уверен в наших возможностях. Мы готовы противостоять любому кризису и непредвиденным обстоятельствам, — отметил он.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры пытаются убедить США не сокращать численность американских войск в Европе, поскольку проведенные в ноябре военные учения в Румынии показали зависимость европейцев от США. Источники заявили, что ЕС сталкивается с проблемами в логистике и стратегических средствах обеспечения.

Также генсекретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что страны НАТО закупили у США оружия для Украины на $2 млрд (163 млрд рублей). Он добавил, что президент США Дональд Трамп принял решение снова начать поставки оружия Киеву.

войска
обороноспособность
США
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме отвергли инициативу ограничить выдачу прав пожилым
Швейцария хочет внести йодль в список нематериального наследия
В ВСУ тревожно предрекают скорую битву за один из символов «Русской весны»
Назван тип гриппа, который доминирует в России
Иванов объяснил происхождение своего дома из «Мастера и Маргариты»
Появились кадры последствий взрыва в комплексе «Грозный-Сити»
«Ждем инвесторов-патриотов»: замглавы Херсонской области о развитии региона
Диетолог перечислила самые полезные добавки к согревающим напиткам
Бездомные на фронте, разгром в ДНР: новости СВО на вечер 5 декабря
Боец поп-ММА снял на камеру тренировку с памятником ветеранам МЧС в Москве
Индия заинтересовалась локализацией производства российских беспилотников
В Европе высказались о выводе части войск США
В Росатоме рассказали о прогрессе в сотрудничестве с Индией
Европейская страна поставила украинским беженцам жесткий ультиматум
«Подключите MAX»: россияне жалуются на ограничение доступа к «Госуслугам»
«Поставляет на весь мир»: стало известно, какие товары РФ закупает у Индии
Собственник участка в Перми нарвался на штраф из-за борщевика
Путин не отказал сотрудникам индийской гостиницы в одной просьбе
СК взялся за скандальное дело семьи Соколовских
В MAX появился первый канал с миллионной аудиторией
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.