05 декабря 2025 в 15:57

Подход Трампа к урегулированию на Украине вывел из себя европейских лидеров

WP: лидеры Евросоюза пожаловались, что Трамп держал их в неведении по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Европейские лидеры жалуются, что администрация президента США Дональда Трампа держала их в неведении насчет прогресса в переговорах по разрешению кризисной ситуации на Украине, передает The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По словам аналитика Джузеппе Спатафора, ЕС должен привыкнуть к новой реальности.

Из-за подхода Трампа европейские лидеры постоянно оставались в неведении, полагаясь на утечки и новостные сводки о последних событиях, — сказано в материале.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы запросить встречу с польским коллегой Каролем Навроцким, его «корона» от этого не упала бы. В то же время глава внешнеполитического ведомства осудил Навроцкого за его настойчивые требования к Киеву проявить благодарность за оказанную помощь.

До этого Зеленский заявил, что Евросоюз должен принять решение по замороженным активам России. Его призыв прозвучал на фоне крупнейшего коррупционного скандала в стране и отставки главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

