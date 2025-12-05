ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 15:30

«Не упала бы корона»: Зеленского призвали не игнорировать Навроцкого

Сикорский: Зеленскому стоило бы запросить визит к Навроцкому

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы запросить встречу с польским коллегой Каролем Навроцким, сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF24. В то же время глава внешнеполитического ведомства осудил Навроцкого за его настойчивые требования к Киеву проявить благодарность за оказанную помощь.

У Зеленского не упала бы корона с головы, если бы он, проезжая через Польшу, запросил визит в президентский дворец, — подчеркнул он.

В конце ноября Навроцкий заявил, что Киев должен иметь решающий голос в любых переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, мирный план сначала должен быть принят украинцами. Он отметил, что договоренностей и завершения конфликта удастся достичь только при участии всех заинтересованных сторон.

Также стало известно, что Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов, включая давление со стороны США и громкий скандал, связанный с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики. При этом учащающиеся на Украине призывы к отставке правительства создают для Зеленского дополнительную угрозу потери контроля над политической ситуацией.

Кароль Навроцкий
Владимир Зеленский
Польша
визиты
