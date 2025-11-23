Президент Польши высказался о мирном плане Трампа

Киев должен иметь решающий голос в любых переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Польши Кароль Навроцкий в соцсети X. По его мнению, мирный план сначала должен быть принят украинцами. Он отметил, что договоренностей и завершения конфликта удастся достичь только при участии всех заинтересованных сторон.

Любой мирный план <…> должен быть принят в Киеве, — написал Навроцкий.

Ранее сообщалось, что представители Евросоюза, Великобритании, Германии и Франции примут участие в консультациях по мирному плану президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине. Встреча чиновников состоится в Швейцарии. Как пишут западные СМИ, участники консультаций попытаются «размыть» пункт плана о признании Донбасса российским и будут настаивать на текущей линии фронта как отправной точке переговоров.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что за разработкой мирного предложения по Украине стоит Белый дом. По его словам, в Вашингтоне считают инициативу прочной основой для переговоров по урегулированию конфликта. Она была основана как на предложениях российской стороны, так и на звучавших ранее и нынешних предложениях Киева.