29 декабря 2025 в 13:47

Президент и премьер Польши поспорили и пожелали друг другу спокойной ночи

Навроцкий и Туск устроили в интернете перепалку на тему угроз Польше от Запада

Кароль Навроцкий и Дональд Туск Кароль Навроцкий и Дональд Туск Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Польши Кароль Навроцкий и премьер страны Дональд Туск устроили в соцсети X перепалку по теме истории республики. Глава государства указал на угрозы Польше со стороны Запада, премьер выразил несогласие с этим.

Навроцкий в очередной раз назвал Запад главной угрозой для Польши. В этом суть спора между антиевропейским блоком <…> и нашей коалицией, — написал Туск.

Премьер подчеркнул, что спор об угрозах Польше является смертельно серьезным. Навроцкий в ответ удивился, что он и Туск закончили один и тот же факультет — исторический. После короткого спора премьер пожелал президенту «сладких снов», а тот — «спокойной ночи».

Ранее Туск заявил журналистам, что Навроцкий уже несколько недель игнорирует его звонки и предложения о сотрудничестве. Глава правительства отметил, что предпринимал неоднократные попытки наладить взаимодействие, особенно в сфере внешней политики, но не получал никакого ответа.

До этого стало известно, что Навроцкий был не в курсе заявлений правительства о возможной передаче Украине списанных истребителей МиГ-29. Потенциально важное решение по военной помощи было обнародовано без необходимых консультаций с президентом.

