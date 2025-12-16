Премьер Польши пожаловался на игнорирование со стороны президента Туск заявил, что Навроцкий не отвечает на его звонки

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам, что президент страны Кароль Навроцкий уже несколько недель игнорирует его звонки и предложения о сотрудничестве. По словам главы правительства, он предпринимал неоднократные попытки наладить взаимодействие, особенно в сфере внешней политики, но не получал никакого ответа, передает NDR.

Туск уточнил, что ранее президент не демонстрировал подобного поведения. Премьер-министр расценивает такое игнорирование как нарушение конституционной обязанности по сотрудничеству, которое ведет к эскалации конфликта и вмешательству в полномочия кабинета министров.

Для меня важнее всего то, что президент Навроцкий и его окружение де-факто отказываются сотрудничать, если речь идет о внешней политике. Я почти ежедневно сталкиваюсь с попытками поставить под сомнение авторитет польского правительства и Польши кем-то из окружения президента, что очень плохо отражается на наших интересах, — сказал Туск.

Конфликт объясняется политическим противостоянием, поскольку Туск представляет правящую «Гражданскую коалицию», а Навроцкий был выдвинут конкурирующей партией «Право и справедливость». Сложившаяся ситуация создает значительные сложности в координации работы высших органов власти Польши.

Ранее Дональд Туск пообещал, что раскроет сейму некую срочную секретную информацию. В своем аккаунте на платформе Х он добавил, что она касается госбезопасности, но деталей раскрывать не стал.