Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 19:39

Премьер Польши пожаловался на игнорирование со стороны президента

Туск заявил, что Навроцкий не отвечает на его звонки

Дональд Туск Дональд Туск Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам, что президент страны Кароль Навроцкий уже несколько недель игнорирует его звонки и предложения о сотрудничестве. По словам главы правительства, он предпринимал неоднократные попытки наладить взаимодействие, особенно в сфере внешней политики, но не получал никакого ответа, передает NDR.

Туск уточнил, что ранее президент не демонстрировал подобного поведения. Премьер-министр расценивает такое игнорирование как нарушение конституционной обязанности по сотрудничеству, которое ведет к эскалации конфликта и вмешательству в полномочия кабинета министров.

Для меня важнее всего то, что президент Навроцкий и его окружение де-факто отказываются сотрудничать, если речь идет о внешней политике. Я почти ежедневно сталкиваюсь с попытками поставить под сомнение авторитет польского правительства и Польши кем-то из окружения президента, что очень плохо отражается на наших интересах, — сказал Туск.

Конфликт объясняется политическим противостоянием, поскольку Туск представляет правящую «Гражданскую коалицию», а Навроцкий был выдвинут конкурирующей партией «Право и справедливость». Сложившаяся ситуация создает значительные сложности в координации работы высших органов власти Польши.

Ранее Дональд Туск пообещал, что раскроет сейму некую срочную секретную информацию. В своем аккаунте на платформе Х он добавил, что она касается госбезопасности, но деталей раскрывать не стал.

Польша
Кароль Навроцкий
политика
Дональд Туск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве более 400 мигрантов поймали необычным способом
Канделаки решила переосмыслить «Мастера и Маргариту» в духе «Слова пацана»
Германия анонсировала поставку мощного оружия Украине в 2026 году
Захарова оценила ограничение выдачи шенгенских виз россиянам
Приговор бывшему президенту Украины вступил в силу
Российские дипломаты попросили Лондон перестать пугать британцев Москвой
Важная улика найдена в Успенской школе, где подросток устроил резню
Ароматы для настроения: как подобрать домашний парфюм под свой ритм жизни
В Кремле раскрыли, как вопросы россиян доходят до Путина
Трагедия в Одинцово, юристы нашли ляп в деле Долиной: что будет дальше
Умер автор музыки к фильмам «Княгиня Слуцкая» и «В июне 41-го»
Слава «развязалась» со слезами на глазах после победы Лурье над Долиной
«Тяжело все это»: Охлобыстин о жизни Ефремова после УДО
Умер актер из «Матрицы»
Названо количество обращений, отправленных на прямую линию с Путиным
«Бабкам-мошенницам бой!»: Поплавская оценила решение суда по Долиной
Чеснок на шее: чем еще можно отпугнуть грипп и ОРВИ? Народные средства
Премьер Польши пожаловался на игнорирование со стороны президента
Названа сумма, поступившая на счет Долиной после сделки по продаже квартиры
Песков дал мрачный прогноз по переговорам из-за Европы
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.