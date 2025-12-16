Новый год-2026
В Польше пожаловались на неравноправие в отношениях с Украиной

Навроцкий заявил, что Польша и Украина потеряли элемент партнерства

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Отношения Киева и Варшавы должны строиться на принципах равноправия, заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью порталу Wiadomosci. Он подверг критике украинского лидера Владимира Зеленского накануне их встречи. Также руководитель отметил, что его коллега воспринимает союзничество Варшавы как «что-то само собой разумеющееся».

Мы потеряли элемент партнерства. <...> Я чувствую, что президент Владимир Зеленский за последние годы привык воспринимать Польшу как что-то само собой разумеющееся, — сказал Навроцкий.

Польский президент заявил, что Варшава продолжит поддерживать Киев, но при этом отношения должны стать равными. Он также выразил намерение обсудить с Зеленским ряд нереализованных вопросов, которые имеют важное значение для Польши.

Ранее посол Украины в республике Василий Боднар заявил, что инициатива о проведении встречи президентов Украины и Польши исходила от киевских властей. По его словам, стороны прорабатывали повестку предстоящего диалога.

Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил, что его страна не станет участвовать в возможных многонациональных силах на территории Украины. При этом он отметил, что Польша может взять на себя роль логистического хаба.

