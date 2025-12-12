Зеленский запросил встречу с президентом Польши Посол Украины Боднар заявил, что Киев просит о встрече Зеленского с Навроцким

Киевские власти запросили проведение встречи президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого, заявил в эфире радиостанции RMF FM посол Украины в республике Василий Боднар. По его словам, повестка данной встречи уже прорабатывается. Предполагается, что переговоры глав государств пройдут до конца года.

Мы работаем над этим. Наше предложение таково, чтобы встреча состоялась еще в этом году именно в Варшаве, — сказал Боднар.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отреагировал на вопрос о предложении Зеленского провести референдум по вопросу Донбасса. По его словам, весь регион уже является частью российской территории согласно Конституции РФ.

Как предположил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, США могут лишить армию Украины разведывательных данных и отключить спутниковую систему Starlink, чтобы подтолкнуть Зеленского к мирному урегулированию конфликта. По его мнению, президент Дональд Трамп не намерен более затягивать разрешение украинского кризиса.