12 декабря 2025 в 12:24

Раскрыто, как Трамп может склонить Зеленского к мирному урегулированию

Военэксперт Кнутов: США могут лишить ВСУ разведданных и отключить Starlink

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Zuma/TASS
США могут лишить ВСУ разведывательных данных и отключить спутниковую систему Starlink, чтобы подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к мирному урегулированию конфликта, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп не намерен более затягивать разрешение украинского кризиса.

Зеленский с подачи Европы говорит о том, что Украина не будет отдавать никаких территорий. Это первый момент. Второй момент, что он якобы хочет провести выборы через 60–90 дней. Но потом скажет, что они смогут провести их только в мирных условиях. Таким образом, он потребует прекращения огня фактически на условиях Киева. Трамп всех этих проволочек не хочет, он пытается быстрее завершить конфликт. Я думаю, что у американцев есть колоссальные рычаги давления на Зеленского. Самые главные — это разведывательная информация и Starlink. Если США отключат спутники, то через 7–10 дней украинский фронт посыпется, — поделился Кнутов.

Он подчеркнул, что устойчивость сейчас поддерживается благодаря системе управления, которая использует Starlink для обеспечения связи и разведданным, поступающим украинским командирам в режиме реального времени. По словам военного эксперта, благодаря этому ВСУ могут отслеживать местоположение как своих войск, так и военнослужащих ВС РФ.

Если ВСУ этого лишить, украинская армия окажется слепой и неуправляемой. Пойдет на это Трамп или нет, не знаю. Но отмечу, что систему Starlink уже дважды отключали на какое-то время до этого. Тогда российские войска существенно продвинулись на фронте, — заключил Кнутов.

Ранее Трамп предупредил, что продолжение затянувшегося конфликта на Украине может привести к началу третьей мировой войны. По его мнению, на данный момент события в Восточной Европе не оказывают прямого влияния на США, но ситуация может измениться.

