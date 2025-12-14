В Латвии опозорились из-за грязного автомобиля для президента Польши

Латвия оказалась в центре скандала из-за визита в страну президента Польши Кароля Навроцкого, сообщает Sputnik. По информации агентства, главе государства подали грязный автомобиль. Фотография моментально разлетелась в соцсетях и вызвала негативную реакцию общества.

Представитель МИД Польши Мацей Вевиорс в свою очередь заявил, что транспортировка делегации — это обязанность принимающей страны. Дипломат подчеркнул, что в этот день в Риге шел дождь, а в аэропорту не было автомойки, чтобы привести машину в надлежащее состояние.

Ранее сообщалось, что президент Польши оказался не в курсе заявлений правительства о возможной передаче Украине списанных истребителей МиГ-29. Отмечается, что эти сведения поступили от министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, минуя главу государства как верховного главнокомандующего.

До этого стало известно, что Навроцкий не планирует ехать в Киев. Как уточнил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, в страну его пригласил президент Украины Владимир Зеленский, но в итоге встреча готовится в Варшаве.